Garbagnate Balbuzie oltre le parole Ne ha parlato la dottoressa Felisi

Balbuzie: cos’è, i sintomi e come affrontarla con serenità - Ma si prova e ci si riprova a parlare e nemmeno capiscono, gli altri, delle difficoltà che si hanno. greenme.it

Balbuzie, cause e sintomi di questo disturbo - Che sia primario o secondario, questo disturbo del linguaggio viene influenzato negativamente da stati di ansia, scarsa autostima e carenza di sonno Con il termine balbuzie si indica un disordine del ... ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.