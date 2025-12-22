Garbagnate Balbuzie oltre le parole Ne ha parlato la dottoressa Felisi
. Il progetto “Vivere in salute”, la sera di martedì 9 presso la Biblioteca Corte Valenti, ha contemplato un incontro rivolto a genitori e insegnanti sul tema “Balbuzie oltre la parola”. Promotori dell’evento sono stati il Comune in coordinamento con il dott. Sergio Felisi. La . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
