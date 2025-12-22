Il Comune di Galliera ha recentemente ottenuto un finanziamento di 1.015.000 euro nell’ambito del Pnrr, destinato alla riqualificazione della Torre Medievale, uno dei simboli più antichi e significativi della storia locale. "Si tratta di un risultato atteso da molti anni – spiega il sindaco Stefano Zanni – che permetterà di avviare un percorso concreto di recupero, tutela e valorizzazione di un bene culturale di straordinario valore. La sua riqualificazione rappresenta non solo un investimento sul patrimonio culturale, ma anche un’opportunità di sviluppo per il paese, dal punto di vista educativo, turistico e identitario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galliera, una storia da riscoprire. Un milione per la Torre Medievale: "Simbolo della nostra identità"

Leggi anche: Torre dei Conti, la storia della fortezza medievale voluta da Innocenzo III e ammirata da Petrarca

Leggi anche: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità», il saluto social di The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Galliera, una storia da riscoprire. Un milione per la Torre Medievale: Simbolo della nostra identità.

Galliera, una storia da riscoprire. Un milione per la Torre Medievale: "Simbolo della nostra identità" - Il sindaco Stefano Zanni: "L’obiettivo è trasformarla in un luogo capace di raccontare il territorio". ilrestodelcarlino.it