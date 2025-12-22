Gachiakuta torna ufficialmente | Crunchyroll conferma la stagione 2 dello shonen più ambizioso del 2025
Dopo la conclusione della prima stagione, Gachiakuta ottiene subito il rinnovo per una seconda. Crunchyroll conferma il ritorno dello shonen dark più chiacchierato del 2025, affiancandolo a nuovi progetti tra teatro e videogame. In un panorama shonen sempre più affollato, riuscire a emergere è una sfida rara: Gachiakuta, dopo averci provato con uno stile decisamente fuori dalle righe, ora, a pochi istanti dal finale di stagione, è stata confermata da Crunchyroll con una seconda stagione già confermata. Episodio dopo episodio: il traguardo di Gachiakuta Tra le numerose esclusive anime proposte da Crunchyroll nel 2025, Gachiakuta è stata quella capace di imporsi con maggiore decisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
