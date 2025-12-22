Furto in un negozio d' abbigliamento rubato nella notte il fondo cassa

Colpo da settecento euro ai Grandi magazzini Ofala, in via Malignani a Precenicco. Il negozio d'abbigliamento è stato preso d'assalto dai ladri nella notte di due giorni fa, tra il 20 e il 21 dicembre: sono entrati scassinando la porta d'ingresso e senza troppa esitazione hanno sottratto i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

