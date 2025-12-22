’Fuori Sacco’ oltre 2.000 euro raccolti per Casa di Giuly

La prima uscita ufficiale è stata un successo di pubblico, e anche di beneficenza: la presentazione del libro Fuori sacco – Quando era bello essere giornalisti di domenica scorsa a Fiorano ha permesso infatti di raccogliere in una sola mattinata 2.345 euro, che contribuiranno a sostenere la realizzazione dell’ Hospice per la Vita – Casa Giuly, promosso dall’associazione Amici per la Vita che da oltre 25 anni offre assistenza gratuita e continuativa a domicilio ai malati e alle loro famiglie. Casa Giuly sorgerà nel Comune di Fiorano e sarà a servizio delle comunità del Distretto Ceramico, del Distretto Terre di Castelli e del Distretto del Frignano, su un terreno acquistato da Amici per la Vita, anche grazie al contributo della Fondazione di Modena, e successivamente donato all’ AUSL. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

