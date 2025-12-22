Fuochi d’artificio stoccati accanto a materiale infiammabile | scattano sequestro e denuncia

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 22 dicembre 2025 - Circa 200 chilogrammi di artifici pirotecnici conservati vicino a materiale infiammabile, scattano sequestro e denuncia. È quanto hanno scoperto i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Pas (anticrimine) della Questura di Lodi, nel corso di un controllo. Blitz predisposto nell’ambito delle attività mirate alla prevenzione e repressione degli illeciti legati alla vendita e alla detenzione di fuochi d’artificio. Misure promosse in vista delle festività di fine anno. L’ispezione ha riguardato un esercizio commerciale regolarmente autorizzato alla vendita di articoli pirotecnici di categoria F1 e F2, destinati all’intrattenimento e per i quali non sono richieste particolari competenze da parte degli utilizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

