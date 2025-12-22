È stata inaugurata ieri pomeriggio la rinnovata Fontana Bussi, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Frosinone, tornato finalmente a vivere dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione.La fontana fu costruita nel 1774 per volontà di Giovanni Battista Bussi de Pretis, allora. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, inaugurata la nuova Fontana Bussi: restaurato uno dei simboli storici della città

Leggi anche: Fontana Bussi torna a splendere: domenica a Frosinone la presentazione dei lavori di restauro

Leggi anche: Napoli, ecco la maglia di Halloween: dedicata a uno dei simboli più sacri della città

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Frosinone, la storica Fontana Bussi si rifà il look inaugurazione a De Matthaeis.

Frosinone – Fontana Bussi rimessa a nuovo: taglio del nastro del sindaco con l’assessore Retrosi - L'Amministrazione Mastrangeli stasera ha inaugurato la riqualificazione dello storico monumento, arricchito con la realizzazione di aiuole e un nuovo impianto d'illuminazione ... tunews24.it