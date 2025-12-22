Frolla Microbiscottificio l’inclusione diventa sviluppo
UN’IMPRESA sociale, un gruppo di ragazzi affiatati che ne fanno parte con orgoglio, la condivisione come come cuore pulsante. Sono gli ingredienti di una meravigliosa storia di inclusione che porta il nome di Frolla Microbiscottificio. Un progetto d’impresa che, in meno di un anno, diventa cooperativa sociale con un obiettivo ben chiaro: fornire a ragazzi e ragazze con disabilità un percorso di inserimento lavorativo. Una straordinaria rete solidale e una campagna di crowdfunding permettono di fondare quello che è diventato un vero e proprio modello di impresa sociale collettiva. Oggi Frolla Microbiscottificio non è più il piccolo laboratorio di provincia da poche unità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Frolla protagonista all'Unesco: il microbiscottificio osimano a Parigi nell'evento che celebra il Made in Italy in cucina
Leggi anche: Claai Benevento e Sviluppo Lavoro Italia: l’inclusione diventa strategia d’impresa
Frolla Microbiscottificio, l’inclusione diventa sviluppo - UN’IMPRESA sociale, un gruppo di ragazzi affiatati che ne fanno parte con orgoglio, la condivisione come come cuore pulsante. msn.com
Il microbiscottificio Frolla diventa grande: +20% di fatturato e nuovo laboratorio - Frolla Microbiscottificio sta spiccando il volo: nel 2024 il fatturato della coperativa sociale di Osimo, nelle Marche, ha toccato i 700mila euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno ... ilsole24ore.com
Frolla, ad Osimo i biscotti inclusivi nati dalla solidarietà - Sono questi i segreti della nascita di Frolla Microbiscottificio, nata come progetto di impresa a Osimo (Ancona) nel maggio 2018 e ... ansa.it
Natale che …. Stufi dei soliti video Natalizi Beh Lillo, Ricky e gli altri ragazzi e ragazze di Frolla con la straordinaria partecipazione degli @ziopecos_official hanno appena finito di girare un video che vi farà rimpiangere di non aver skippato al 15 Agos - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.