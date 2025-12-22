UN’IMPRESA sociale, un gruppo di ragazzi affiatati che ne fanno parte con orgoglio, la condivisione come come cuore pulsante. Sono gli ingredienti di una meravigliosa storia di inclusione che porta il nome di Frolla Microbiscottificio. Un progetto d’impresa che, in meno di un anno, diventa cooperativa sociale con un obiettivo ben chiaro: fornire a ragazzi e ragazze con disabilità un percorso di inserimento lavorativo. Una straordinaria rete solidale e una campagna di crowdfunding permettono di fondare quello che è diventato un vero e proprio modello di impresa sociale collettiva. Oggi Frolla Microbiscottificio non è più il piccolo laboratorio di provincia da poche unità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frolla Microbiscottificio, l’inclusione diventa sviluppo

Leggi anche: Frolla protagonista all'Unesco: il microbiscottificio osimano a Parigi nell'evento che celebra il Made in Italy in cucina

Leggi anche: Claai Benevento e Sviluppo Lavoro Italia: l’inclusione diventa strategia d’impresa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Frolla Microbiscottificio, l’inclusione diventa sviluppo - UN’IMPRESA sociale, un gruppo di ragazzi affiatati che ne fanno parte con orgoglio, la condivisione come come cuore pulsante. msn.com