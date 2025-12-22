Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha sottoscritto un aumento di capitale in Bakel S.p.A., acquisendo una partecipazione del 14 per cento. L’operazione è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale della società e sostenere il piano di crescita industriale e di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Friulia si prende il 14% dell'udinese Bakel con un aumento di capitale

Leggi anche: David si prende la scena in Juve Udinese: «Gara nobile, si smarca con una lucidità fuori dal comune». Il voto al migliore in campo

Leggi anche: Pressione fiscale, nel 2024 Italia sesta in Europa con il 42,5%, in aumento dell'1,3% sul 2023, conseguenza dell'aumento dell'occupazione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Udinese-Napoli live.

BAKEL, Friulia acquista una partecipazione del 14% dopo che è tramontata l'ipotesi IPO - Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha sottoscritto un aumento di capitale in BAKEL, acquisendo una partecipazione del 14%. finanza.repubblica.it

La magia del Natale prende forma - facebook.com facebook

Auto in transito prende improvvisamente fuoco nel sottopassaggio #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inprimopiano x.com