Friulia si prende il 14% dell' udinese Bakel con un aumento di capitale
Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha sottoscritto un aumento di capitale in Bakel S.p.A., acquisendo una partecipazione del 14 per cento. L’operazione è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale della società e sostenere il piano di crescita industriale e di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
BAKEL, Friulia acquista una partecipazione del 14% dopo che è tramontata l'ipotesi IPO - Friulia, la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, ha sottoscritto un aumento di capitale in BAKEL, acquisendo una partecipazione del 14%. finanza.repubblica.it
