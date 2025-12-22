Freccia Rossa il rilancio è un ancora miraggio | Dalla proprietà nessun progetto concreto
L’ex centro commerciale Freccia Rossa continua a rappresentare un’incognita per il quartiere, con il progetto di rilancio ancora in fase di stallo. Dalla proprietà nessuna proposta concreta, lasciando in sospeso speranze e aspettative della comunità locale. L’ultimo Consiglio Comunale ha nuovamente affrontato la questione, evidenziando la complessità di una situazione che rimane irrisolta da anni. Una questione aperta che richiede chiarimenti e soluzioni definitive.
Il sipario sull'ultimo Consiglio Comunale dell'anno si apre con il convitato di pietra che da anni turba il sonno di via Cassala e delle aree limitrofe al centro: l'ex centro commerciale Freccia Rossa. A dispetto dell'acquisto operato poco più di un anno fa dal gruppo MyCredit attraverso la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Manovra, la Fondazione Gimbe attacca: “Sanità ancora penalizzata, nessun rilancio del Servizio Sanitario Nazionale”
Leggi anche: Il Comes a Renzetti (FI) su Fosso Grande: "Nessun confronto sul progetto e interventi ancora fermi"
Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine Torna il Frecciarossa a Milano Malpensa, anche se solo per il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026. Un servizio che rappresenterà u - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.