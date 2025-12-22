Freccia Rossa il rilancio è un ancora miraggio | Dalla proprietà nessun progetto concreto

L’ex centro commerciale Freccia Rossa continua a rappresentare un’incognita per il quartiere, con il progetto di rilancio ancora in fase di stallo. Dalla proprietà nessuna proposta concreta, lasciando in sospeso speranze e aspettative della comunità locale. L’ultimo Consiglio Comunale ha nuovamente affrontato la questione, evidenziando la complessità di una situazione che rimane irrisolta da anni. Una questione aperta che richiede chiarimenti e soluzioni definitive.

