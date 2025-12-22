Frattesi può andare alla Juve già a gennaio? L’Inter detta le condizioni | la risposta dei nerazzurri

Inter News 24 al pressing dei bianconeri. Il calciomercato di gennaio rischia di accendersi con un clamoroso intreccio sull’asse Milano-Torino. Al centro delle trattative c’è Davide Frattesi, il cui futuro all’ombra del Duomo appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista della Nazionale, stanco di un minutaggio non all’altezza delle sue aspettative per la terza sessione consecutiva, ha dato mandato al suo entourage di guardarsi attorno. In questo scenario di insoddisfazione si è inserita con prepotenza la Juventus: il club bianconero è alla disperata ricerca di un incursore con caratteristiche offensive da regalare al tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com

