Frattesi può andare alla Juve già a gennaio? L’Inter detta le condizioni | la risposta dei nerazzurri
Inter News 24 al pressing dei bianconeri. Il calciomercato di gennaio rischia di accendersi con un clamoroso intreccio sull’asse Milano-Torino. Al centro delle trattative c’è Davide Frattesi, il cui futuro all’ombra del Duomo appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista della Nazionale, stanco di un minutaggio non all’altezza delle sue aspettative per la terza sessione consecutiva, ha dato mandato al suo entourage di guardarsi attorno. In questo scenario di insoddisfazione si è inserita con prepotenza la Juventus: il club bianconero è alla disperata ricerca di un incursore con caratteristiche offensive da regalare al tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, un bianconero può dire addio già a gennaio nonostante un contratto solido: vorrebbe giocare di più. Le condizioni per poter andare via
Leggi anche: Frattesi potrebbe andare alla Juve a gennaio, Spalletti lo voleva già al Napoli
Frattesi alla Juve si può fare Ma per Thuram all’Inter…; Calciomercato Inter clamoroso scambio con la Juventus per Frattesi! Può partire già a gennaio?; Calciomercato Roma si complica la pista Frattesi? Quella rivale può beffare la squadra giallorossa; Clamoroso Napoli può andare alla Juve a gennaio | operazione inaspettata!.
Frattesi, la formula per andare alla Juventus anche senza lo scambio con Thuram - Al netto di questa posizione, la domanda a questo punto diventa: Frattesi può passare dall'Inter alla Juventus anche senza l'addio di Thuram? msn.com
Frattesi potrebbe andare alla Juve a gennaio, Spalletti lo voleva già al Napoli - Moretto su X parla del calciatore dell'Inter Frattesi che potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio destinazione bianconeri ... ilnapolista.it
Mercato Juventus, l’Inter apre alla cessione di Frattesi ma la richiesta è spiazzante - Per il centrocampista della nazionale, il club nerazzurro vuole, in cambio, un perno del centrocampo di Spalletti. msn.com
#Frattesi non trova spazio e ha chiesto di essere ceduto. L’#inter ha detto si ma non farà nessun regalo: può andare se qualcuno offre 30 milioni. Sarà dura trovare un club disposto a spendere quella cifra per un giocatore così anarchico come lui. #calciomerc - facebook.com facebook
Inter, non solo Frattesi: pronta altra partenza importante. “Potrebbe spingere per andare via” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.