Davide Frattesi è ormai un separato in casa Inter. La Gazzetta dello Sport ci racconta dei possibili scenari riguardo il suo futuro: “Separazione sarà: sì ma quando? Più che sulle modalità, ormai, per quanto riguarda l’addio di Frattesi, l’Inter si interroga soltanto sulle tempistiche. Perché il centrocampista sta vivendo il peggior periodo da quando da Reggio Emilia si è trasferito a Milano, e su questo non ci piove”. Frattesi si allontana da Milano. Racconta poi la Gazzetta dello Sport: “Una mezza stagione negativa ma soprattutto strana, perché Frattesi veniva dall’onda lunga della scorsa annata in cui era stato spesso decisivo in partite passate alla storia (chiedere a Bayern Monaco e Barcellona). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Frattesi, l’Inter non farà nessun prezzo “di favore” al Napoli o alle dirette concorrenti (Gazzetta)

Leggi anche: Calciomercato Inter, il doppio prezzo di Davide Frattesi

Leggi anche: Pagelle Inter Kairat, la Gazzetta boccia Frattesi: insufficienza anche per Chivu!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Frattesi, la nonna morta e il gol "da urlo" con dedica speciale - Davide Frattesi centrocampista romano e in forza ai nerazzurri ha dedicato all’amata nonna recentemente scomparsa la rete che ha permesso alla formazione di ... romatoday.it

Frattesi e il ricordo della morte della nonna: "Un giorno ti rivedrò e balleremo all'infinito" - Dopo la gara di campionato contro l'Udinese il centrocampista nerazzurro aveva detto "scusate se ogni tanto sembro spento", lasciando intendere il difficile momento personale "Vi chiedo scusa se ogni ... gazzetta.it

#Frattesi, l’#Inter non farà nessun prezzo “di favore” al #Napoli o alle dirette concorrenti. Prezzo fissato: 40 milioni o niente, anche se oggi la valutazione potrebbe abbassarsi vista la situazione. Su di lui anche #Roma, #Juventus e #Newcastle. https://www.ilna - facebook.com facebook

70’ Triplo cambio per l’Inter. Dentro Diouf, Lautaro e Frattesi: fuori Mkhitaryan, Thuram e Luis Henrique #BolognaInter 1-1 #SupercoppaItaliana #ForzaInter x.com