Frattesi Juventus ora può decollare! Il centrocampista vuole lasciare l’Inter per giocare con più continuità | scenari e novità verso gennaio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frattesi Juventus, bianconeri a caccia di un mediano: spunta l’ipotesi del centrocampista dell’Inter per completare un reparto che presenta ancora lacune. Le manovre di  calciomercato  della  Juventus  entrano nel vivo in vista dell’imminente sessione di gennaio. L’input arrivato dalla dirigenza e dallo staff tecnico è ormai chiaro: la squadra ha un bisogno quasi fisiologico di rinforzarsi in mezzo al campo. Gli infortuni e le rotazioni corte impongono l’arrivo di  almeno un centrocampista  in grado di alzare il livello qualitativo e l’intensità della rosa per affrontare i molteplici impegni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

frattesi juventus ora pu242 decollare il centrocampista vuole lasciare l8217inter per giocare con pi249 continuit224 scenari e novit224 verso gennaio

© Juventusnews24.com - Frattesi Juventus ora può decollare! Il centrocampista vuole lasciare l’Inter per giocare con più continuità: scenari e novità verso gennaio

Leggi anche: Frattesi, altro flop col Kairat: gli scenari e cosa può succedere con l'Inter a gennaio

Leggi anche: Endrick Juve, possibile svolta nel futuro della stellina brasiliana: vuole giocare di più, può lasciare il Real a gennaio! Due club italiani in corsa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Frattesi alla Juve si può fare Ma per Thuram all’Inter….

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, Ceccarini: 'Per gennaio i bianconeri monitorano Davide Frattesi' - com la priorità della Juventus a gennaio è l’acquisto di un centrocampista di alto livello. it.blastingnews.com

La Repubblica - Inter, la Roma torna a pensare a Frattesi: prezzo fissato e concorrenza di Juventus, Napoli e... Lazio - Il centrocampista italiano, in seguito all’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, ha faticato a trovare ... calciomercato.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.