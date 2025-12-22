L'interesse tra Frattesi e la Juventus si fa sempre più evidente, con Spalletti che si prepara a rispondere alla chiamata. I bianconeri stanno organizzando il loro avvicinamento all’obiettivo, mentre i nerazzurri sono stati avvisati. La trattativa è in fase di sviluppo e il mercato si preannuncia movimentato. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere gli sviluppi futuri.

Inter News 24 Frattesi Juve, Spalletti chiama e i bianconeri preparano l’assalto all’Inter: il feeling è reciproco! Il punto sulla trattativa. L’asse di mercato tra Milano e Torino rischia di diventare incandescente già nelle prime battute del 2026. La necessità di rinforzare la mediana della Juventus è stata individuata come la priorità assoluta dalla dirigenza della Continassa e, secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello di Davide Frattesi. L’ipotesi, definita “decisamente calda” dagli esperti, non è una semplice suggestione ma nasce da una convergenza di fattori tecnici e personali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Juve, Spalletti chiama e i bianconeri preparano l’assalto all’Inter: il feeling è reciproco! Nerazzurri avvisati

Leggi anche: Frattesi Juve più che una semplice idea: feeling reciproco, il centrocampista ha già aperto all’addio all’Inter! Sullo sfondo quattro alternative

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: la Juve torna all’assalto per Frattesi, i nerazzurri studiano il restyling a centrocampo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Frattesi non trova spazio all'Inter: Spalletti lo chiama alla Juventus?; Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor; Tuttosport - Juventus, gli agenti di Frattesi alla Continassa: il centrocampista vorrebbe lasciare l'Inter a gennaio; Khephren Thuram all'Inter con Marcus? Il ruolo di Frattesi e la posizione della Juve.

Marchetti (Sky): "La Juve cerca un palleggiatore a centrocampo. Frattesi? E' un'opzione, ma c'è anche un altro nome. Si valuta discorso difesa. In attacco sta bene così" - Presente negli studi di Sky Sport, l'esperto di mercato, Luca Marchetti, ha fatto il punto sul mercato della Juventus Tuttojuve. tuttojuve.com