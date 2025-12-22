Frattesi Juve più che una semplice idea | feeling reciproco il centrocampista ha già aperto all’addio all’Inter! Sullo sfondo quattro alternative
Frattesi Juve, l’ipotesi si scalda con la volontà del giocatore di lasciare l’Inter: Comolli valuta anche Schlager, Timber e i talenti Mendoza e Bernabé. La necessità di rinforzare la mediana della Juventus è ormai la priorità assoluta per la dirigenza bianconera in vista dell’imminente mercato di riparazione invernale. Secondo quanto rilanciato con forza dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ipotesi più suggestiva e concreta porta il nome di Davide Frattesi. La pista, definita decisamente calda dagli esperti di mercato, nasce da una perfetta convergenza di volontà tecniche e ambizioni personali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Frattesi Juve il centrocampista sempre più in uscita dall’Inter | i bianconeri osservano da lontano La situazione.
Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - L’ad sembra deciso a non voler ripetere gli errori dell’ultimo mercato, consegnando subito a Spalletti un interprete con cui rinforzare la mediana: oltre all'ex Sassuolo ci sono anche due alternative, ... tuttosport.com
Juventus, tentazione Frattesi: il centrocampista dell’Inter torna nel mirino per gennaio - L’inizio della nuova stagione ha spinto la Juventus a riflettere su come rafforzare il proprio centrocampo, reparto che resta centrale nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. it.blastingnews.com
Calciomercato Juventus, Ceccarini: 'Per gennaio i bianconeri monitorano Davide Frattesi' - com la priorità della Juventus a gennaio è l’acquisto di un centrocampista di alto livello. it.blastingnews.com
Davide Frattesi resta un obiettivo della Juventus per il calciomercato invernale Come riportato da Sky Sport, l'Inter però non ha intenzione di cederlo in saldo a una diretta concorrente Ecco perché per cederlo alla Juventus, ma in genereale, i neraz - facebook.com facebook
#Juventus, piace #Frattesi per il centrocampo. Idea #Schlager per giugno #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
