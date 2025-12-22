la proposta a Marotta e Ausilio secondo Balzarini. La Juventus continua a muoversi con estrema decisione per rinforzare il proprio reparto mediano in vista della sessione invernale di trasferimenti. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza bianconera, il nome di Davide Frattesi resta saldamente in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti, che vede nel centrocampista dell’Inter l’innesto ideale per dinamismo e capacità di inserimento. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini attraverso il suo canale YouTube, la società torinese avrebbe già definito una strategia precisa per tentare l’affondo nei primi giorni del nuovo anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, attesa la prima offerta dei bianconeri per il nerazzurro: ecco quando sarà formulata

Leggi anche: Atalanta Juve Coppa Italia: sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo, ecco quando

Leggi anche: Orario Cremonese Juve: quando si gioca la prima di Spalletti. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#Raspadori e #Frattesi cercano spazio verso il #Mondiale: Juve, Roma e Lazio attente. Anche il #Napoli segue il centrocampista dell’Inter, in attesa di capire l’evoluzione della pista #Mainoo. L'ultima idea come vice Di Lorenzo è Moris #Valincic, 23enne della; L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino; Frattesi alla Juventus, la clamorosa svolta di gennaio per rispondere all'indifferenza di Chivu. Spalletti lo attende; Prima pagina Tuttosport | Juve svolta al centro | Frattesi e colpi a zero Sabato la Roma.

Frattesi osservato ma non è una priorità. Prima serve un terzino - Perché se è vero che all'Inter sta giocando poco, finendo dietro anche a Sucic nelle gerarchie, il ... tuttojuve.com