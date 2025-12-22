Frattesi Juve attesa la prima offerta dei bianconeri per il nerazzurro | ecco quando sarà formulata

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

la proposta a Marotta e Ausilio secondo Balzarini. La  Juventus  continua a muoversi con estrema decisione per rinforzare il proprio reparto mediano in vista della sessione invernale di trasferimenti. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza bianconera, il nome di  Davide Frattesi  resta saldamente in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti, che vede nel centrocampista dell’Inter l’innesto ideale per dinamismo e capacità di inserimento. Secondo quanto riportato dal giornalista  Gianni Balzarini  attraverso il suo canale YouTube, la società torinese avrebbe già definito una strategia precisa per tentare l’affondo nei primi giorni del nuovo anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

frattesi juve attesa la prima offerta dei bianconeri per il nerazzurro ecco quando sar224 formulata

© Juventusnews24.com - Frattesi Juve, attesa la prima offerta dei bianconeri per il nerazzurro: ecco quando sarà formulata

Leggi anche: Atalanta Juve Coppa Italia: sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo, ecco quando

Leggi anche: Orario Cremonese Juve: quando si gioca la prima di Spalletti. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#Raspadori e #Frattesi cercano spazio verso il #Mondiale: Juve, Roma e Lazio attente. Anche il #Napoli segue il centrocampista dell’Inter, in attesa di capire l’evoluzione della pista #Mainoo. L'ultima idea come vice Di Lorenzo è Moris #Valincic, 23enne della; L'Inter raddoppia i Thuram: dopo Marcus, c'è Khephren nel mirino; Frattesi alla Juventus, la clamorosa svolta di gennaio per rispondere all'indifferenza di Chivu. Spalletti lo attende; Prima pagina Tuttosport | Juve svolta al centro | Frattesi e colpi a zero Sabato la Roma.

frattesi juve attesa primaFrattesi osservato ma non è una priorità. Prima serve un terzino -  Perché se è vero che all'Inter sta giocando poco, finendo dietro anche a Sucic nelle gerarchie, il ... tuttojuve.com

frattesi juve attesa primaInter, caso Frattesi: non solo la Juve sul centrocampista, si fa avanti un club straniero - Inter Frattesi, mercato in fermento: alla Juventus si aggiunge una forte candidatura dall’estero. calcionews24.com

frattesi juve attesa primaFrattesi, l’Inter non farà nessun prezzo “di favore” al Napoli o alle dirette concorrenti (Gazzetta) - Frattesi verso l’addio all’Inter: tempi, valutazione, ipotesi gennaio o giugno, interessi di Napoli, Roma, Juve e Newcastle. ilnapolista.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.