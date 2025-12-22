Frattesi Inter l’ombra della Juve e l’incognita Mondiale come assist per i bianconeri | quale futuro per il centrocampista?

Il possibile trasferimento di Frattesi all’Inter, con la Juventus che potrebbe beneficiare della sua eventuale partenza, apre numerosi interrogativi sul suo futuro. La recente attenzione mediatica e le incognite legate al Mondiale aggiungono complessità alla situazione del centrocampista. Questo articolo analizza lo stato attuale della trattativa e le implicazioni per le squadre coinvolte.

Inter News 24 Il punto. Le manovre di avvicinamento alla sessione invernale di calciomercato regalano subito una suggestione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano da Milano, con una destinazione che fa tremare i polsi ai tifosi della Beneamata: la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla redazione di Sky Sport, il club torinese ha deciso di fare sul serio per il centrocampista. L’input arrivato dalla dirigenza della Continassa e dallo staff tecnico è perentorio: la squadra ha un bisogno quasi fisiologico di innesti in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Frattesi Inter, il centrocampista non incide: quale sarà il futuro dell'incursore nerazzurro?

Frattesi Juve, il centrocampista sempre più in uscita dall'Inter: i bianconeri osservano da lontano. La situazione

Sky – Frattesi, l'Inter è stata chiara: lo scenario in vista di gennaio. La Juventus… - Il centrocampista continua a trovare poco spazio in nerazzurro: i bianconeri ci pensano, Spalletti lo apprezza