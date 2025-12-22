“D’ora in poi le rimesse in denaro non accompagnato, i cosiddetti ‘money transfer’, saranno finalmente valutate ai fini Isee. Basta ingiustizie nei confronti di chi mantiene i propri risparmi in Italia e in Unione europea. È una svolta storica, compimento di un lavoro che stiamo conducendo da oltre un anno”. La senatrice Francesca Tubetti, di Fratelli d’Italia, esulta per l’approvazione del suo emendamento che è stato inserito nella manovra. Cosa prevede il suo emendamento? L’inserimento delle rimesse dei money transfer nel calcolo Isee, parificando le rimesse di denaro non accompagnato inviato all’estero alla giacenza media su un conto corrente in Unione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francesca Tubetti: “Grazie a Fratelli d’Italia i soldi mandati all’estero saranno inseriti nell’Isee: una svolta di giustizia”

