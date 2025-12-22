Francesca Fagnani verso Mediaset? Il possibile trasloco l’indiscrezione

Francesca Fagnani, rotta verso Mediaset? Il possibile trasloco che cambierebbe il racconto televisivo. C’è un certo tipo di silenzio che, in televisione, fa più rumore di mille comunicati stampa. È quello che circonda Francesca Fagnani nelle ultime settimane: poche dichiarazioni, nessuna smentita netta, e una sensazione diffusa che qualcosa stia per muoversi. L’ipotesi di un approdo a Mediaset non è solo un gossip di palinsesto, ma il segnale di un possibile cambio di passo nel modo di raccontare l’attualità e l’intervista televisiva. Fagnani è diventata negli anni un marchio editoriale prima ancora che un volto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

