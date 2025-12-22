Un lavoro complesso che, spesso, deve sciogliere nodi culturali non semplici per inquadrare il fatto criminoso, quando le indagini devono confrontarsi con persone di origine straniera. Aspetti che potrebbero aiutare a contestualizzare anche il caso del 20enne albanese accusato di tentata estorsione ai danni di un minore e di cui parliamo nelle pagine nazionali. Aspetti culturali che di certo sono sotto la lente anche per risolvere il caso dell’ omicidio di Rezart Arshiaj, per tutti Beni, il 37enne, piastrellista originario dell’Albania, che fu ucciso da un uomo (accompagnato pare da almeno un complice) con 5 colpi di pistola poco dopo le 21 del 6 ottobre dell’anno scorso, mentre rientrava a casa a Oratoio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra vendette e misteri. Gli omicidi nel Pisano a colpi di arma da fuoco

Leggi anche: Esplosi diversi colpi d’arma da fuoco nel centro di Napoli

Leggi anche: Colpi d’arma da fuoco contro la casa di una donna nel Napoletano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fra vendette e misteri. Gli omicidi nel Pisano a colpi di arma da fuoco.

Fra vendette e misteri. Gli omicidi nel Pisano a colpi di arma da fuoco - Gli altri casi con vittime albanesi: il delitto Kalaveri verso l’appello. lanazione.it