FORLÌ assiste ad una rivoluzione che unisce architettura, tecnologia e mercato globale. È qui che New Time, azienda romagnola leader nell’integrazione del fotovoltaico negli edifici, ha inaugurato la nuova sede ampliata, trasformata per l’occasione in un laboratorio internazionale di idee e relazioni. Non un semplice taglio del nastro, ma un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni locali, rappresentanti del mondo delle costruzioni e grandi stakeholder internazionali, con particolare attenzione ai costruttori di Dubai, interessati a portare le soluzioni italiane nei loro progetti iconici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fotovoltaico integrato, New Time guarda al mercato globale

Leggi anche: Al via la misura Fotovoltaico e Termo-fotovoltaico per le imprese del Sud

Leggi anche: I 63 anni di Enel: una storia che guarda al futuro, dall’Italia del boom economico alla leadership nelle rinnovabili a livello globale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fotovoltaico integrato, New Time guarda al mercato globale.

Fotovoltaico integrato, New Time guarda al mercato globale - FORLÌ assiste ad una rivoluzione che unisce architettura, tecnologia e mercato globale. msn.com