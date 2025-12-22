Fossati Galbusera | Con Aisla al fianco delle persone con Sla

Fossati di Galbusera sottolinea l'importanza di un impegno reale e costante nel supporto alle persone con Sla. Per lui, la responsabilità sociale non si limita a offrire spazi, ma implica un coinvolgimento diretto e duraturo. Con questa prospettiva, l'azienda collabora con Aisla per sostenere chi affronta questa malattia, rafforzando il proprio ruolo nel sociale e promuovendo un aiuto concreto.

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Essere attivi concretamente sul fronte della responsabilità sociale non è solo mettere a disposizione spazi e location per eventi ma vuol dire esserci davvero, creando un rapporto duraturo". Lo ha detto Luca Fossati, responsabile retail e sostenibilità di Galbusera, partecipando a Milano al Christmas party di Aisla. In questa occasione sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025 dell'associazione, realizzata con il contributo di partner storici come Galbusera, Caffarel e Lindt. Iniziata il 20 novembre a Roma con ‘La promessa per la ricerca' e culminata nel capoluogo lombardo, la campagna ha raccolto 480 mila euro, che sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

