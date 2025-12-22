Foss i sindacati | Basta commissariamento sia nominato un Cda

Un nuovo consiglio di amministrazione per la Foss, che metta fine a due anni di commissariamento. A chiederlo sono Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, che in una nota denunciano il perdurare di una situazione di “gravi criticità strutturali” che paralizzano la Fondazione. L’appello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

