Forza Italia brinda al Natale e al bis di Romoli | Siamo il collante del centrodestra in arrivo nuovi amministratori
Non è stato solo un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale quello andato in scena alle Terme Salus. Per Forza Italia l'evento è stata l'occasione per contarsi, serrare i ranghi e, soprattutto, festeggiare la fresca riconferma di Alessandro Romoli alla guida di palazzo Gentili. A poche ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Forza Italia brinda con i consiglieri regionali Simeoni e Capolei; Arci Mediterraneo brinda al Natale: un anno di impegno sociale e nuovi traguardi.
Convention natalizia per Forza Italia: partecipazione, risultati e prospettive future - A pochi giorni dal Natale, all’hotel Dioscuri di Agrigento, si è svolto l’incontro di auguri natalizi di Forza Italia agrigentina, con una partecipazione numerosa e qualificata di elettori, iscritti, ... agrigentonotizie.it
Natale Solidale: prosegue a San Benedetto del Tronto la raccolta alimentare di Forza Italia Giovani - Si è svolta ieri mattina a San Benedetto del Tronto l’iniziativa “Natale Solidale”, la raccolta alimentare promossa da Forza Italia Giovani su tutto il ... picenonews24.it
Forza Italia Giovani Potenza presenta “Natale Solidale 2025 nel Potentino” - Il periodo natalizio rappresenta ogni anno un’occasione per rinnovare il senso di responsabilità verso la comunità e per mettere al centro i valor ... ivl24.it
Antonio Tajani è il ministro più gradito e il secondo leader di partito preferito dagli italiani. Siamo una forza rassicurante con un leader preparato e competente che è stato in grado di dare nuova linfa al nostro partito. Avanti! x.com
Fico divide la Campania, Forza Italia cresce: corsa alle adesioni nel partito azzurro In Campania il clima politico si sta rapidamente trasformando. Mentre la guida della Regione da parte di Roberto Fico continua a raccogliere consensi in una parte dell’elettorat - facebook.com facebook
