Non è stato solo un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale quello andato in scena alle Terme Salus. Per Forza Italia l'evento è stata l'occasione per contarsi, serrare i ranghi e, soprattutto, festeggiare la fresca riconferma di Alessandro Romoli alla guida di palazzo Gentili. A poche ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Forza Italia brinda al Natale e al bis di Romoli: "Siamo il collante del centrodestra, in arrivo nuovi amministratori"

Forza Italia brinda con i consiglieri regionali Simeoni e Capolei; Arci Mediterraneo brinda al Natale: un anno di impegno sociale e nuovi traguardi.

Convention natalizia per Forza Italia: partecipazione, risultati e prospettive future - A pochi giorni dal Natale, all’hotel Dioscuri di Agrigento, si è svolto l’incontro di auguri natalizi di Forza Italia agrigentina, con una partecipazione numerosa e qualificata di elettori, iscritti, ... agrigentonotizie.it