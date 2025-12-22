Forza Italia brinda al Natale e al bis di Romoli | Siamo il collante del centrodestra in arrivo nuovi amministratori

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato solo un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale quello andato in scena alle Terme Salus. Per Forza Italia l'evento è stata l'occasione per contarsi, serrare i ranghi e, soprattutto, festeggiare la fresca riconferma di Alessandro Romoli alla guida di palazzo Gentili. A poche ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

forza italia brinda al natale e al bis di romoli siamo il collante del centrodestra in arrivo nuovi amministratori

© Viterbotoday.it - Forza Italia brinda al Natale e al bis di Romoli: "Siamo il collante del centrodestra, in arrivo nuovi amministratori"

Leggi anche: Elezioni provinciali, ufficiale Romoli unico candidato: 400 amministratori blindano la corsa al bis

Leggi anche: Elezioni, Forza Italia sorpassa la Lega. Nuovi equilibri nel centrodestra. Tajani: “Ora siamo la seconda forza”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Forza Italia brinda con i consiglieri regionali Simeoni e Capolei; Arci Mediterraneo brinda al Natale: un anno di impegno sociale e nuovi traguardi.

forza italia brinda nataleConvention natalizia per Forza Italia: partecipazione, risultati e prospettive future - A pochi giorni dal Natale, all’hotel Dioscuri di Agrigento, si è svolto l’incontro di auguri natalizi di Forza Italia agrigentina, con una partecipazione numerosa e qualificata di elettori, iscritti, ... agrigentonotizie.it

forza italia brinda nataleNatale Solidale: prosegue a San Benedetto del Tronto la raccolta alimentare di Forza Italia Giovani - Si è svolta ieri mattina a San Benedetto del Tronto l’iniziativa “Natale Solidale”, la raccolta alimentare promossa da Forza Italia Giovani su tutto il ... picenonews24.it

forza italia brinda nataleForza Italia Giovani Potenza presenta “Natale Solidale 2025 nel Potentino” - Il periodo natalizio rappresenta ogni anno un’occasione per rinnovare il senso di responsabilità verso la comunità e per mettere al centro i valor ... ivl24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.