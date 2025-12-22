Un forte terremoto ha colpito la Papua Nuova Guinea, interessando in particolare la provincia degli Altopiani Orientali. La scossa, di magnitudo preliminare 6,5, non ha provocato segnalazioni immediate di vittime né di danni rilevanti. Considerata la profondità elevata dell’evento e la localizzazione nell’entroterra, non è stato emesso alcun allarme tsunami. La scossa registrata vicino a Goroka. Secondo i dati diffusi dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma si è verificato nelle prime ore di lunedì mattina, ora locale, con epicentro nei pressi di Goroka, capoluogo provinciale degli Altopiani Orientali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forte terremoto sulla grande isola, la scossa poco fa: un boato, poi ha tremato tutto

