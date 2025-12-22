Forte dei Marmi celebra il cinema | premiato Giancarlo Giannini

. Giancarlo Giannini riceve il Lifetime Achievement Award mentre Andrea Iervolino viene celebrato per il suo successo internazionale. La cornice esclusiva di Forte dei Marmi ha ospitato, sabato 20 dicembre 2025, un evento memorabile: la Special Edition degli Alessandro Awards. Ideata dal patron Alessandro Nomellini, la serata ha trasformato il ristorante Casa Fiori Chiari in un set cinematografico ispirato alle atmosfere di Casino Royale. Un appuntamento all’insegna del glamour che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Forte dei Marmi celebra il cinema: premiato Giancarlo Giannini Leggi anche: Il mercatino di Forte dei Marmi a Castenaso Leggi anche: In casa Seravezza e Forte dei Marmi. C’è il derby a Massarosa in Seconda Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Casino Royale ispira il gala di dicembre al Casa Fiori Chiari; Alessandro Awards: una serata di gala tra cinema e imprenditoria italiana; Alessandro Awards | una serata di gala tra cinema e imprenditoria italiana. Forte dei Marmi ospita l’eccellenza del cinema italiano - Forte dei Marmi si prepara a vivere una delle serate più attese dell’inverno italiano. ciakgeneration.it

