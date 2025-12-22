Forte dei Marmi capitale del desiderio | caccia alle ville con giardino domanda sempre alta
FORTE DEI MARMI – I mercati oscillano, i tassi d’interesse spaventano le famiglie, ma c’è un’isola felice che non conosce crisi. È la costa della Versilia. Qui, il mattone di pregio continua a essere un bene rifugio inscalfibile. Parola degli esperti. L’analisi arriva da Carratelli Holding, gruppo leader nel settore luxury fondato a Firenze. I numeri parlano chiaro. A livello nazionale, il lusso copre una nicchia ristretta, circa il 2,7% del residenziale totale. Eppure, è il segmento più solido. Il motivo? Chi compra ville da sogno raramente passa dalla banca. “È un comparto sostenuto da acquirenti che spesso operano senza ricorrere al credito “, spiegano gli analisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: A Castrocaro si va a caccia di offerte, arriva il mercatino di Forte dei Marmi
Leggi anche: A Castrocaro si va a caccia di offerte, arriva il mercatino di Forte dei Marmi
L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a ROMA nel week-end del 20 e 21 dicembre - A grandissima richiesta per le feste, nella Capitale lo spettacolo del mercato di qualità più famoso d’Italia Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® ... ilmessaggero.it
Weekend a Roma, eventi da non perdere: dagli Ambulanti di Forte dei Marmi alla parata dell'Auditorium - Siamo all’ultimo weekend che precede il Natale 2025 e, sabato 20 e domenica 21 dicembre, tutta Roma si prepara ad entrare nel vivo del clima natalizio con un fine settimana ricco di ... msn.com
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: il mercato di qualità più famoso d’Italia torna con tutto il meglio del Made in Italy - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano in una nuova location nella Capitale, per accontentare anche le richieste del pubblico del VII ... ilmessaggero.it
L’assessore alla Cultura e al Turismo Graziella Polacci ha ricevuto in Comune questa mattina una delegazione dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione “Lirio Barberi” di Forte dei Marmi, che ha donato all’Amministrazione comunale il calendario storico de - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.