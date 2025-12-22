Formazioni ufficiali Union Bresica Inter U23 | le scelte di Corini e Vecchi

Inter News 24 per il match valevole per la 19^ giornata di Serie C 202526. Ultimo atto del 2025 per l' Inter U23 che chiude il girone d'andata allo stadio "Rigamonti". I nerazzurri, scivolati al quinto posto dopo un mese avaro di soddisfazioni, sfidano alle 20:30 la temibile Union Brescia, terza forza del girone A appena affidata alla cura dell'esperto Eugenio Corini. Il tecnico interista Stefano Vecchi tenta il tutto per tutto varando una rivoluzione tattica con il 3-4-2-1. La grande sorpresa è l'esordio dal primo minuto del talentuoso Thomas Berenbruch, pronto ad agire sulla trequarti a supporto del bomber Matteo Lavelli.

