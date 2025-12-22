Formazioni statistiche e anteprima dell’AFCON 2025

2025-12-21 22:25:00 Il web non parla d’altro: Anteprima Egitto-Zimbabwe. L’Egitto inizia la sua ricerca dell’ottavo titolo record della Coppa d’Africa quando affronta lo Zimbabwe nella partita di apertura del Gruppo B all’Adrar Stadium lunedì. La squadra di Hossam Hassan arriva come una delle favorite pre-torneo, mentre lo Zimbabwe entra nella competizione sotto una nuova leadership dopo la nomina di Mario Marinica. Da quando hanno vinto il loro settimo trofeo AFCON a Luanda nel 2010, l’Egitto è andato più volte vicino ad aumentare il suo bottino senza pari, ma non è riuscito a raggiungere l’ostacolo finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

