Formazioni statistiche e anteprima dell’AFCON 2025

2025-12-21 22:25:00 Il web non parla d’altro: Anteprima Egitto-Zimbabwe. L’Egitto inizia la sua ricerca dell’ottavo titolo record della Coppa d’Africa quando affronta lo Zimbabwe nella partita di apertura del Gruppo B all’Adrar Stadium lunedì. La squadra di Hossam Hassan arriva come una delle favorite pre-torneo, mentre lo Zimbabwe entra nella competizione sotto una nuova leadership dopo la nomina di Mario Marinica. Da quando hanno vinto il loro settimo trofeo AFCON a Luanda nel 2010, l’Egitto è andato più volte vicino ad aumentare il suo bottino senza pari, ma non è riuscito a raggiungere l’ostacolo finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

#AvellinoPalermo Avellino-Palermo è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.Ha ingranato la marcia giusta il Palermo di Inzaghi dopo un ... https: - facebook.com facebook

SERIE A | JUVENTUS-ROMA | I NUMERI DEL POST PARTITA 21 DICEMBRE 2025 I dati e le statistiche del post partita del match giocato dai bianconeri contro la Roma all'Allianz Stadium in occasione della sedicesima giornata di Serie A. JUVENTUS-ROMA: x.com