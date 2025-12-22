Formazioni statistiche anteprima dell’AFCON 2025

2025-12-22 00:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima Sudafrica-Angola. Lunedì il Sudafrica e l’Angola inizieranno la Coppa d’Africa 2025 quando si incontreranno nel Gruppo B allo Stade de Marrakech. Entrambe le squadre sono sorteggiate insieme a Egitto e Zimbabwe, rendendo la partita di apertura un importante test iniziale poiché ciascuna cerca di stabilire lo slancio in un girone competitivo. Hugo Broos raggiunge un traguardo personale dirigendo la sua 50esima partita come capo allenatore del Sud Africa, guidando i Bafana Bafana alla loro 12esima presenza nell’AFCON dalle prime qualificazioni nel 1996. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

