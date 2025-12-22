Ford richiama 270mila auto | Problemi con il sistema di parcheggio il veicolo potrebbe spostarsi da solo

Ford ha annunciato il richiamo di oltre 270.000 veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un difetto nel sistema di parcheggio. Questo problema potrebbe portare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è in posizione di sosta. La misura riguarda modelli prodotti negli ultimi anni e mira a garantire la sicurezza degli utenti. La casa automobilistica sta procedendo con le necessarie riparazioni e aggiornamenti.

Perché Ford e Rivian richiamano migliaia di auto - Ford e Rivian alle prese con decine di migliaia di richiami negli Usa: l'Ovale Blu ha problemi anche in Canada ... startmag.it

Autofficina Motorstar Service. . Ti è comparso un avviso nei “richiami attivi” della tua app Ford non c’è nulla da temere! Se la tua auto è stata richiamata, portala subito in un centro autorizzato Ford, prima che sia troppo tardi Noi siamo a Monterotondo Scalo in - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.