Ford richiama 270mila auto | Problemi con il sistema di parcheggio il veicolo potrebbe spostarsi da solo
Ford ha annunciato il richiamo di oltre 270.000 veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un difetto nel sistema di parcheggio. Questo problema potrebbe portare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è in posizione di sosta. La misura riguarda modelli prodotti negli ultimi anni e mira a garantire la sicurezza degli utenti. La casa automobilistica sta procedendo con le necessarie riparazioni e aggiornamenti.
Ford Motor Company è stata costretta a richiamare oltre 270mila veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema di parcheggio che potrebbe causare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è inserita la posizione "park".Il richiamo negli UsaLa campagna di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Auto danneggiata da un ramo caduto: causa persa, il Comune di Jesi deve pagare. Risarcimento da 6mila euro per un veicolo poi rivenduto a 150
Leggi anche: Riqualificazione da 400mila euro del piazzale, nel 2026 un parcheggio attrezzato per il Campus con 77 posti auto
Ford richiama oltre 270mila auto elettriche e ibride per difetti al sistema di parking - 000 veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema di parcheggio che potrebbe causare lo spostamento involonta ... ansa.it
Perché Ford e Rivian richiamano migliaia di auto - Ford e Rivian alle prese con decine di migliaia di richiami negli Usa: l'Ovale Blu ha problemi anche in Canada ... startmag.it
Autofficina Motorstar Service. . Ti è comparso un avviso nei “richiami attivi” della tua app Ford non c’è nulla da temere! Se la tua auto è stata richiamata, portala subito in un centro autorizzato Ford, prima che sia troppo tardi Noi siamo a Monterotondo Scalo in - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.