Ford richiama 270mila auto | Problemi con il sistema di parcheggio il veicolo potrebbe spostarsi da solo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ford ha annunciato il richiamo di oltre 270.000 veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un difetto nel sistema di parcheggio. Questo problema potrebbe portare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è in posizione di sosta. La misura riguarda modelli prodotti negli ultimi anni e mira a garantire la sicurezza degli utenti. La casa automobilistica sta procedendo con le necessarie riparazioni e aggiornamenti.

Ford Motor Company è stata costretta a richiamare oltre 270mila veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema di parcheggio che potrebbe causare lo spostamento involontario del veicolo anche quando è inserita la posizione "park".

