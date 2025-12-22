Forbidden Fruit anticipazioni 23 dicembre | Zeynep e Asuman sotto sequestro di Dundar

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Un appuntamento ad alta tensione, quello con Forbidden Fruit nell' episodio di martedì 23 dicembre, in onda su Canale 5 alle 14.10. Zeynep infatti, si troverà in una situazione a dir poco pericolosa: Dundar ha messo in atto il suo piano di vendetta. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Dundar è stato lasciato da Zeynep all'altare, corsa all'aeroporto da Alihan poco prima delle nozze. Dundar ha seguito la ragazza e ha visto i due baciarsi, promettendo a se stesso che si sarebbe vendicato di questa umiliazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep e Asuman sotto sequestro di Dundar Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 20 dicembre: Caner in ansia per Ender, Asuman vuole parlare di Mustafa a Zeynep Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 23 ottobre: Zeynep e Dundar sono una coppia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 27 dicembre 2025; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 23 dicembre: Dundar rapisce Zeynep; Forbidden Fruit, le anticipazioni dall'8 al 13 dicembre 2025; Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep rapita, Asuman sotto sequestro. E la videochiamata è un incubo. Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep e Asuman sotto sequestro di Dundar - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

Forbidden Fruit Anticipazioni 23 dicembre 2025: Zeynep è stata rapita da Dundar! - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 23 dicembre 2025 su Canale 5: Zeynep è nelle mani di Dundar, che è del tutto fuori di sé! msn.com

Forbidden Fruit, anticipazioni 23 dicembre: Zeynep rapita, Asuman sotto sequestro. E la videochiamata è un incubo - Se lunedì è la puntata dei colpi bassi e dei ricatti, martedì è quella in cui la storia cambia genere: Forbidden Fruit entra in pieno thriller. ilmessaggero.it

Canale 5 – Palinsesto dal 22 al 30 dicembre, (salvo cambi improvvisi e senza preavviso). Lunedì 22 dicembre • Beautiful 13:45 – 14:10 • Forbidden Fruit 14:10 – 14:55 • Io sono Farah 14:45 – 16:45 • La forza di una donna solo 18:25 – 18:55 Mart - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.