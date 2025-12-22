Fontana Contarini Cosmetics | dal 2018 una nuova era della bellezza italiana

Dal 2018, Fontana Contarini Cosmetics, marchio storico della cosmetica italiana oggi parte di Ferrari Hub, sta vivendo una fase di profonda trasformazione, diventando un punto di riferimento internazionale per una bellezza consapevole, elegante e innovativa. All’interno del gruppo Ferrari Hub, realtà impegnata nello sviluppo di progetti d’eccellenza nei diversi settori, la divisione Ferrari Cosmetics gestisce Fontana Contarini, offrendo anche servizi di Beauty Incubator per progetti a Marca Privata. Una visione rinnovata della bellezza. L’acquisizione da parte della famiglia Ferrari ha segnato l’inizio di una nuova strategia, valorizzare il Made in Italy attraverso prodotti che uniscono estetica, sostenibilità e cura della persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

