Fontana Contarini Cosmetics | dal 2018 una nuova era della bellezza italiana
Dal 2018, Fontana Contarini Cosmetics, marchio storico della cosmetica italiana oggi parte di Ferrari Hub, sta vivendo una fase di profonda trasformazione, diventando un punto di riferimento internazionale per una bellezza consapevole, elegante e innovativa. All’interno del gruppo Ferrari Hub, realtà impegnata nello sviluppo di progetti d’eccellenza nei diversi settori, la divisione Ferrari Cosmetics gestisce Fontana Contarini, offrendo anche servizi di Beauty Incubator per progetti a Marca Privata. Una visione rinnovata della bellezza. L’acquisizione da parte della famiglia Ferrari ha segnato l’inizio di una nuova strategia, valorizzare il Made in Italy attraverso prodotti che uniscono estetica, sostenibilità e cura della persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Accusato di violenza sessuale contro una minorenne, era latitante dal 2018: arrestato
Leggi anche: Ricercato dal 2018 per tentato omicidio, era in un camper a Genova
Fontana Contarini Cosmetics: dal 2018 una nuova era della bellezza italiana - Dal 2018, Fontana Contarini Cosmetics, marchio storico della cosmetica italiana oggi parte di Ferrari Hub, sta vivendo una fase di profonda trasformazione, diventando un punto di riferimento ... ilgiornale.it
Fontana Contarini si rifà il look La Rigoni finanzierà il restauro - «L’attenzione della Rigoni di Asiago è concentrata sul restauro della fontana Contarini in Piazza Vecchia». ecodibergamo.it
Sesta tappa: la fontana Contarini a Bergamo. - 24 giugno 2021 – RIGONI DI ASIAGO, la famosa azienda veneta leader nella produzione biologica di miele, confetture e creme di nocciola, da sempre attenta ai valori legati alla tradizione e alla ... politicamentecorretto.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.