Fondo risorse decentrate la Cisl Fp non firma accordo | Troppi i nodi da sciogliere
La Cisl Fp non ha sottoscritto il fondo delle risorse decentrate del Comune di Latina. "Una decisione che nasce da un percorso lungo mesi, fatto di note formali, richieste puntuali e prese di posizione pubbliche su organizzazione, personale e servizi, rimaste in larga parte senza risposte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Il sindacato Csa Ral dice no all'accordo sul fondo risorse decentrate per i dipendenti comunali: "Servono più soldi"
Leggi anche: Provincia di Latina, la Cisl Fp firma accordo: ecco tutti i punti
Reggio, Sindacati: «Comune a rischio paralisi contrattuale». Proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti · ilreggino.it; Dipendenti comunali, salta l’accordo: Introdotta una clausola capestro. Ci chiedono di rinunciare a diritti; Sindacati contro il Comune: Contrari alla riduzione del Fondo per le risorse decentrate; Dipendenti comunali in agitazione: salta il confronto sul fondo decentrato.
Dipendenti comunali, salta l’accordo: "Introdotta una clausola capestro. Ci chiedono di rinunciare a diritti" - Il confronto sul Fondo delle risorse decentrate 2025 si arena dopo l’incontro di venerdì, sindacati furiosi "Vogliono svuotare il ruolo della contrattazione integrativa e ridurre il sindacato a una me ... msn.com
«No alla riduzione delle risorse, dipendenti comunali penalizzati» - Copparo «Le organizzazioni sindacali e le Rsu del Comune di Copparo esprimono una netta e ferma contrarietà alla decisione dell’amministrazione comunale di ridurre in modo significativo, per il 2025, ... msn.com
E’ scontro tra Comune e sindacati: "Tagli unilaterali agli stipendi" - Non sono state fornite spiegazioni credibili o chiarimenti sull’effettiva necessità di queste misu ... msn.com
Bilancio 2026, accordo Comune–sindacati: salario minimo negli appalti e più risorse per il Fondo anticrisi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.