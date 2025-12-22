Fondi europei utilizzati per fornire materiale tecnologico all’industria militare russa e bielorussa. È mossa da questo sospetto che la Procura europea antifrode (Eppo) ha aperto un’inchiesta nei confronti di un’azienda lituana sospettata di aver fornito informazioni false per ricevere centinaia di migliaia di euro di finanziamenti da Bruxelles per poi fare affari con soggetti sanzionati. L’indagine, nome in codice Precision, ha finora portato all’ arresto di tre persone. Secondo quanto comunicato da Eppo, dal dicembre del 2023 l’azienda oggetto dell’inchiesta ha avviato un progetto finalizzato alla fornitura di ricevitori universali Gnss ( Global Navigation Satellite System ) abilitati per l’agricoltura di precisione, dotati di High Accuracy Service (Has). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fondi europei a un’azienda che fa affari con l’industria bellica russa e bielorussa”. Procura europea apre un’indagine: 3 arresti

Leggi anche: Camozzi, e la filiera italiana che sostiene l’industria bellica russa

Leggi anche: Dalla produzione di carri armati ai droni: i licenziamenti a Uralvagonzavod rivelano riconversione (e la fragilità) dell?industria bellica russa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I fondi europei preferiscono viaggiare verso gli Usa - Bisognerebbe dire a Trump che gli europei già aiutano l’America con ingenti investimenti a Wall Street di famiglie e investitori istituzionali. repubblica.it

L'Italia ha imparato a spendere i fondi europei? Il vero guaio del Pnrr è quello che accadrà dopo - Con l'approvazione dell'ultima revisione, il governo libera circa 5 miliardi da utilizzare nella legge di bilancio. ilfoglio.it

Fondi europei, la «fronda» anti Ursula guidata da Fitto per difendere le Regioni - Ma questo non sta impedendo a Raffaele Fitto di guidare un’opposizione a Ursula von der Leyen e la sua controversa ... corriere.it

La Regione Calabria ha raggiunto il target di spesa N+3 (ovvero la spendita delle risorse assegnate entro il triennio successivo all’anno di riferimento) nel campo della spesa dei fondi europei destinati al comparto agricolo - facebook.com facebook

Tre punti per Kyiv. I fondi europei, i vincoli del budget della difesa approvato dal Congresso americano, le sanzioni “che funzionano” - @paolapeduzzi x.com