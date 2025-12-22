Fondi dalla Regione per Palazzo Poggi | Acquistarlo è stato lungimirante
La Regione Toscana ha stanziato 96mila euro destinati a interventi di migliorie e ammodernamento di Palazzo Poggi, uno dei luoghi più rappresentativi di Casciana Terme Lari. Palazzo Poggi ospita tra le altre cose il Salone delle Terme, da sempre punto di riferimento per associazioni, istituzioni locali e cittadini. "La scelta della precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Terreni, di acquisire l’immobile – si legge in una nota del Pd – ha permesso di dare questo bene alla collettività, trasformandolo in patrimonio pubblico e simbolo identitario della comunità". "Lo stanziamento regionale rappresenta quindi una conseguenza diretta di quella decisione lungimirante e strategica – precisa la dirigenza Dem –: senza l’acquisto di Palazzo Poggi da parte della precedente amministrazione di centro sinistra, oggi non sarebbe stato possibile investire risorse pubbliche per valorizzarlo ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il gruppo del partito democratico in Regione aggiunge: "Anticipare i fondi, infatti, significa aiutarle concretamente a superare i ritardi dell’erogazione regionale e non semplicemente cambiare il soggetto che materialmente eroga il contributo" - facebook.com facebook
