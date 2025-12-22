Fondazione Sodalitas trent’anni d’impresa responsabile

UNA MISSION in direzione della responsabilità sociale d’impresa. È questo il tratto distintivo di Fondazione Sodalitas che in 30 anni di vita ha accompagnato la crescita di oltre 1.000 enti del terzo settore; ha formato più di 9.000 giovani ogni anno nelle scuole italiane; più di 1.000 aziende hanno firmato la Carta per le pari opportunità sui luoghi di lavoro; oltre 800 Comuni italiani sono stati coinvolti in partnership sostenibili con le imprese; oltre 2.000 dipendenti di aziende associate ogni anno vengono coinvolti in programmi di volontariato d’impresa a beneficio della comunità. Per non dire che la Fondazione ha dato vita all’unico Osservatorio italiano sulla sostenibilità sociale d’impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Enrico Falck è il nuovo presidente di Fondazione Sodalitas - Enrico Falck, 44 anni, presidente di Falck Renewables Spa è il nuovo presidente di Fondazione Sodalitas, network di imprese impegnate nella responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità. adnkronos.com

Enrico Falck è il nuovo presidente di Fondazione Sodalitas - La fondazione nei sui primi 25 anni di storia è diventata un’organizzazione di riferimento nel promuovere la Responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità. ilgiornale.it

Fondazione Sodalitas, Alberto Pirelli è il nuovo presidente - Il business advisor del Gruppo Pirelli è consigliere di amministrazione dell'omonima Fondazione e presidente di Milano & ... vita.it

DALLE IMPRESE ASSOCIATE | In occasione della Giornata Internazionale dello Studente, Fondazione Conad ETS e Polizia di Stato hanno promosso all’Università Roma Tre l’evento “Riconoscere la violenza, scegliere il rispetto”: un incontro dedicato agli stu - facebook.com facebook