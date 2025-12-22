Fondazione Artemio Franchi | programma 2026 ricco di iniziative

FIRENZE – E’ un programma 2026 ricco di iniziative quello presentato dalla Fondazione Artemio Franchi col presidente Francesco Franchi al Centro tecnico di Coverciano a Firenze in occasione dell’appuntamento conviviale per le festività natalizie. Con il presidente Francesco Franchi, i componenti del CdA della Fondazione e Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, Francesco Casini, consigliere regionale, Nicola Armentano, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze. Tra gli eventi sotto i riflettori 2026, la cerimonia di premiazione del XV Premio di Laurea Artemio Franchi nel Salone dei Cinquecento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Fondazione Franchi: Artemio, dirigente sportivo mondiale. Le celebrazioni del 2026

Leggi anche: Giornata mondiale della prematurità, in programma un calendario ricco di iniziative

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fondazione Artemio Franchi: ricco programma di iniziative per il 2026.

La Fondazione Artemio Franchi festeggia il Natale e guarda alle iniziative del 2026 - Festoso e ricco di novità il consueto appuntamento conviviale natalizio della Fondazione Artemio Franchi che quest’anno si è tenuto al Centro Tecnico di ... gonews.it