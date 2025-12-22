Fondazione Artemio Franchi | programma 2026 ricco di iniziative
FIRENZE – E’ un programma 2026 ricco di iniziative quello presentato dalla Fondazione Artemio Franchi col presidente Francesco Franchi al Centro tecnico di Coverciano a Firenze in occasione dell’appuntamento conviviale per le festività natalizie. Con il presidente Francesco Franchi, i componenti del CdA della Fondazione e Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, Francesco Casini, consigliere regionale, Nicola Armentano, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze. Tra gli eventi sotto i riflettori 2026, la cerimonia di premiazione del XV Premio di Laurea Artemio Franchi nel Salone dei Cinquecento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Fondazione Franchi: Artemio, dirigente sportivo mondiale. Le celebrazioni del 2026
Leggi anche: Giornata mondiale della prematurità, in programma un calendario ricco di iniziative
Fondazione Artemio Franchi: ricco programma di iniziative per il 2026.
La Fondazione Artemio Franchi festeggia il Natale e guarda alle iniziative del 2026 - Festoso e ricco di novità il consueto appuntamento conviviale natalizio della Fondazione Artemio Franchi che quest’anno si è tenuto al Centro Tecnico di ... gonews.it
Franchi, il nuovo calendario dei lavori: tutte le date da rispettare - L’amministrazione comunale di Firenze ha approvato il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, in seguito ai ritardi accumulati fin qui che hanno ... calcioefinanza.it
Premio laurea 'Artemio Franchi', proclamazione vincitori al Coni - Si è tenuta a Roma, al Salone d'Onore del Coni, la cerimonia di proclamazione dei vincitori del XIV Premio di Laurea "Artemio Franchi", istituito dalla Fondazione Artemio Franchi con la collaborazione ... ansa.it
La Fondazione Hind Rajab ha denunciato alla Procura di Roma un soldato israeliano membro dell’Idf, Israel Yitzhki, per “il presunto coinvolgimento in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio” commessi nella Striscia di Gaza tra la fine del 2 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.