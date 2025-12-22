Follo sgambetta la leader Angelotti fa doppietta
Impresa del Follo che supera con un secco 2-0 la reginetta Sammargheritese che, nonostante la sconfitta, chiude il girone d’andata di Promozione da leader, aggiudicandosi il titolo di campione d’inverno. Al 25’ con una conclusione dalla distanza Angelotti piazza la palla a fil di palo. Al 75’ Parmigiani si procura un calcio di rigore che Angelotti realizza prima di farsi espellere all’80’ per somma di ammonizioni. L’ Intercomunale Beverino torna al successo contro i cugini della Tarros Sarzanese. I ragazzi di Camicioli tirano un sospiro di sollievo e grazie alle reti di Lertora, Benmoumen e Lunghi festeggiano un 3-0 fondamentale per risalire la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
