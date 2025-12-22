Follia contro i ciclisti della SC Padovani durante l'allenamento | un'auto li accosta e apre il fuoco

Assurda follia con cui si è sfiorato il dramma sulle strade venete quando un'auto ha prima affiancato e poi sparato due colpi di pistola in direzione del gruppo di ciclisti della SC Padovani che stavano effettuando un normalissimo allenamento: "Vicenda terribile, i ragazzi sotto shock". 🔗 Leggi su Fanpage.it

