Foligno maltrattamenti in famiglia | 55enne allontanato da casa

A Foligno, un uomo di 55 anni è stato allontanato dalla propria abitazione in seguito a episodi di maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, per garantire la sicurezza dei familiari coinvolti. La misura si inserisce in un contesto di interventi finalizzati a tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Botte, minacce, insulti. Il giudice ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento a tutti e tre i suoi familiari e con l'applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 55enne. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

