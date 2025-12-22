foligno la giunta zuccarini compra taser per la polizia locale

La polizia locale di Foligno sarà dotata di taser. Ad annunciarlo con un post sui social è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “La sicurezza dei cittadini - scrive - è e resta una priorità della nostra amministrazione. Per questo la Giunta comunale ha deliberato l’acquisto di dispositivi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

