Foligno la giunta Zuccarini compra taser per la polizia locale
La polizia locale di Foligno sarà dotata di taser. Ad annunciarlo con un post sui social è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “La sicurezza dei cittadini - scrive - è e resta una priorità della nostra amministrazione. Per questo la Giunta comunale ha deliberato l’acquisto di dispositivi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Domodossola, arrivano i taser per la polizia locale
Svincolo di Scopoli: ministero stanzia 17milioni di euro per il completamento; Altri 17 milioni per lo Svincolo di Scopoli. Melasecche e Zuccarini annunciano i fondi stanziati dal Mit per la realizzazione dell'opera.
Svincoli di Scopoli, Zuccarini e Melasecche: «Dal ministero altri 17 milioni» - di Chiara Fabrizi «Il ministero delle Infrastrutture ha accettato di assegnare altri 17 milioni per la realizzazione dello svincolo di Scopli» lungo la nuova statale 77 Foligno-
Foligno, dirigente comunale arrestato: incarico ad interim alla comandante - di Chiara Fabrizi La nuova dirigente ad interim della direzione lavori pubblici è la comandante della polizia locale Simonetta Daidone.
Ufficializzata la nuova Giunta comunale di Foligno - Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato infatti il decreto con la nomina dei componenti.
È in edicola il nuovo numero della #gazzettadifoligno! Un viaggio tra le strutture della città dopo i rincari delle tariffe da parte della giunta comunale. Parlano i genitori, mentre la politica si divide. L'assessore Ugolinelli: "Adeguamento
