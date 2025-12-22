FOCUS – Tennis Paralimpico | Luca Arca | tecnica mente e ambizione internazionale

Tecnica, mentalità e risultati concreti. In questa puntata di FOCUS incontriamo Luca Arca, uno dei protagonisti del wheelchair tennis italiano. Dal numero 1 nazionale ai 14 titoli internazionali ITF, passando per infortuni, rientri e nuove vittorie, Luca racconta cosa significa allenarsi ogni giorno per migliorare, scalare le classifiche e restare competitivo nel tempo. Parliamo di: • lavoro tecnico e fisico quotidiano • forza mentale nei momenti difficili • successi nazionali e internazionali • obiettivi futuri nel circuito ITF Un’intervista che mette al centro l’atleta, la prestazione e la cultura del tennis paralimpico ad alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

