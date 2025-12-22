In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION esploriamo come lo sport e le esperienze condivise possano trasformarsi in cultura, identità e impatto sociale. Moana60 – Spirit of Sailing A.S.D. con Pino Nicola ci porta a bordo di un progetto unico: vela, innovazione sociale e turismo nautico eco-sostenibile. Qui il mare diventa scuola di vita, ambiente da tutelare e spazio per far incontrare competenze, cultura scientifica, artistica e solidarietà. Calasetta Basket con Marco Casula racconta la storia di una piccola ma orgogliosa realtà sarda che da oltre vent’anni vive il basket con passione. Una società che, oltre alla competizione, si distingue per l’impegno nel sociale, un forte settore giovanile e la voglia di portare il nome del proprio paese oltre i confini dell’isola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS PASSION | Moana60 Spirit of Sailing e Calasetta Basket: sport, mare e comunità

Leggi anche: Blue economy: all'Assemblea di Confitarma focus su comunità industriale del mare

Leggi anche: Spirit Gospel Choir e Spirit Band in concerto al Teatro Verdi di Fiorenzuola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FOCUS PASSION | Moana60 Spirit of Sailing e Calasetta Basket: sport, mare e comunità - In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION esploriamo come lo sport e le esperienze condivise possano trasformarsi in cultura, identità e impatto sociale. oasport.it