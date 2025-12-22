Fiumicino nasce il Comitato Ponte 2 Giugno | Una ZTL per arginare il traffico

Fiumicino, 22 dicembre 2025 – Fiumicino finisce sempre più spesso “dentro” un traffico che non nasce a Fiumicino. È da questa lettura che prende forma il Comitato “Ponte 2 Giugno Fiumicino”, nato per portare all’attenzione del Comune proposte in grado di alleggerire la pressione veicolare sul centro storico, soprattutto in prossimità del Ponte 2 Giugno. A raccontare genesi e obiettivi è Luigi Zoli, presidente del Comitato, che raggiunto telefonicamente da ilfaroonline.it inquadra la questione come un fenomeno ormai strutturale: la città sarebbe diventata una via di fuga quando le grandi arterie rallentano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

