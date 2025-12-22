Si è conclusa con un arresto e momenti di alta tensione la serata di venerdì 19 dicembre a Fiuggi, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo di 28 anni protagonista di una violenta aggressione ai danni dell’ex compagna e di una furibonda resistenza contro gli agenti intervenuti.L'allarme e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Fiuggi, incubo nella notte: aggredisce l'ex e si scaglia contro la Polizia

