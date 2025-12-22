Firestarter 2022 | spiegazione finale del film e differenze con il libro

Firestarter è un film del 2022 diretto da Keith Thomas, che va in onda stasera su Rai 4. La trama è un adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King e segue la storia di Charlie, una bambina che ha dei poteri pirotecnici. Questi escono fuori quando prova dei sentimenti forti, come rabbia e dolore. I suoi genitori, Andy e Vicky, interpretati rispettivamente da Zac Efron e Sydney Lemmon, conoscono queste sue abilità e la tengono nascosta. Sua mamma le ha insegnato a controllare i suoi poteri, ma ecco che un’agenzia federale scopre tutto e intende ora sfruttarla come arma di distruzione di massa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

