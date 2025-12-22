Firenze, 22 dicembre 2025 – Non bastavano i cantieri per i lavori di costruzione della tramvia, ad aggravare la situazione del traffico a Firenze ci si è messa anche la chiusura di via Lungo il Mugnone, per un “tombino della telefonia sprofondato nella mattinata di sabato”, come si spiega da Palazzo Vecchio. La chiusura sta creando forti disagi al traffico cittadino in zone Cure. Per questo motivo tutte le direttrici dirette in piazza delle Cure sono bloccate, in particolare si registrano code in viale Volta: si registrano problemi per chi proviene dai quartieri di Campo di Marte e Coverciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, tombino sprofondato mette in ginocchio il traffico in zona Cure

Leggi anche: Firenze: piombino sprofondato alle Cure, chiusa via lungo il Mugnone. Traffico paralizzato

Leggi anche: Tombino "sprofondato": strada chiusa, un intero quartiere paralizzato / FOTO

