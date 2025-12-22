Firenze saluta Egidio: dopo 10 anni l’agente a quattro zampe si ritira. Durante il suo servizio, Egidio ha partecipato a numerose attività, dalla presenza tra i visitatori ai controlli nei parchi pubblici, dimostrando sempre grande dedizione e professionalità. Ora, con il suo ritiro, si conclude un importante capitolo nel servizio di sicurezza cittadino, lasciando un ricordo positivo tra i cittadini e gli operatori.

FIRENZE – Ha sfilato tra i turisti in piazza della Signoria. Ha pattugliato i parchi cittadini. Si è lasciato accarezzare da centinaia di bambini delle scuole. Ora, per Egidio, è arrivato il momento del riposo. Mercoledì scorso, il cavallo più anziano della Polizia Municipale ha lasciato definitivamente le storiche Scuderie delle Cascine. Dieci anni di onorato servizio. Egidio non è stato un agente qualunque. È finito negli album fotografici di visitatori di tutto il mondo, immortalato spesso accanto al David o alla fontana del Biancone. Ma dietro quella posa statuaria c’era una storia particolare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

