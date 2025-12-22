Firenze regali di Natali al canile | donati vestitini giochi e quintali di croccantini

Firenze, 22 dicembre 2025 – Tanti regali di Natale per gli animali meno fortunati. La solidarietà dei fiorentini quest'anno si fa concreta anche per gli amici a quattro zampe ospiti del Parco degli Animali. A cui sono stati donati oltre un quintale di scatolette e cinque quintali di croccantini per cani, oltre a 129 rotolini di sacchetti per raccolta deiezioni, pacchi di traversine e pannolini, 3 vestitini, 12 guinzagli, collari, pettorine, 10 plaid, 27 giochi vari, 7 ciotole di cui 3 anti ingozzamento e poi spazzole, shampoo e salviette. Molti anche i doni per i gatti delle colonie feline della città, tra cui 15 chili di scatolette.

